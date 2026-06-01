В Хабаровском крае зафиксировано 7 ДТП с пострадавшими

Госавтоинспекция Хабаровского края представила сводку происшествий за 31 мая 2026 года. За сутки на территории региона зафиксировано 7 дорожно транспортных происшествий, в результате которых травмы получили 10 человек: 5 случаев столкновений и 2 наезда на пешеходов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Правоохранительные органы выявили 344 нарушения ПДД. Среди них 17 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения — 9 случаев зафиксировано в Хабаровске. Ещё 22 водителя не предоставили преимущество пешеходам на переходах, при этом 13 нарушений произошло в краевой столице. Выявлено 9 случаев управления ТС лицами без права управления или лишёнными такого права, из них 1 факт зарегистрирован в Хабаровске. Кроме того, правила перехода проезжей части нарушили 18 пешеходов, 9 таких случаев отмечено в Хабаровске.
