В Хабаровском крае зафиксировано 7 ДТП с пострадавшими

Правоохранительные органы выявили 344 нарушения ПДД. Среди них 17 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения — 9 случаев зафиксировано в Хабаровске. Ещё 22 водителя не предоставили преимущество пешеходам на переходах, при этом 13 нарушений произошло в краевой столице. Выявлено 9 случаев управления ТС лицами без права управления или лишёнными такого права, из них 1 факт зарегистрирован в Хабаровске. Кроме того, правила перехода проезжей части нарушили 18 пешеходов, 9 таких случаев отмечено в Хабаровске.