В Новосибирске изменили правила предоставления социального такси с 1 июня

С 1 июня 2026 года в Новосибирске вступают в силу обновлённые правила предоставления услуги «Социальное такси». Как сообщает пресс-служба мэрии, завершается переходный период для меры поддержки «Социальная служба сопровождения», после чего алгоритм оказания помощи будет разделён на два формата.
Первый формат — перевозки по графику — предназначен для граждан, нуждающихся в заместительной почечной терапии (гемодиализе). Второй формат — вызов такси по заявке — доступен для детей-инвалидов с тяжёлыми ограничениями, инвалидов I и II групп с нарушениями мобильности, ветеранов Великой Отечественной войны, получателей пожизненной ренты от мэрии и жителей специального дома «Ветеран».
Ключевым изменением станет строгое ограничение маршрутов. Заказать поездку можно будет исключительно к социально значимым объектам: в больницы, органы соцзащиты, бюро медико-социальной экспертизы, реабилитационные центры или санатории (при наличии путёвки), а также на вокзалы и в аэропорт (по билету).
В мэрии подчёркивают, что гражданам, не успевшим переоформить документы до конца мая, предоставление услуги приостанавливается до момента включения в реестр. Для восстановления доступа к сервису им необходимо обратиться в социальный МФЦ по месту жительства.