На острове Русский в Приморье стартовали российско-китайские учения по медицине

По легенде, произошло серьезное ДТП с участием двух туристических автобусов.

Источник: Комсомольская правда

На острове Русский началась практическая часть совместных российско-китайских учений по медицине катастроф. По легенде, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух туристических автобусов, в которых находились граждане России и Китая. С первых минут на месте условной чрезвычайной ситуации развернули экстренные службы: бригады скорой помощи, специалистов центра медицины катастроф, сотрудников МЧС и Госавтоинспекции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Сейчас специалисты отрабатывают медицинскую сортировку пострадавших, оказание экстренной помощи, взаимодействие различных служб и проведение медицинской эвакуации. Учения позволяют проверить готовность к реальным происшествиям с массовым поражением людей.

За ходом учений наблюдают специалисты из разных регионов России и представители профильных ведомств Китайской Народной Республики. Совместные маневры проводятся для отработки взаимодействия между службами двух стран при ликвидации последствий крупных катастроф и оказания помощи пострадавшим.

