В Пулково и Шереметьево запустили биометрический проход для посадки на рейс

Эксперимент с посадкой на самолет с использованием биометрии 1 июня запустили на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом, выполняемых «Аэрофлотом» через аэропорты Шереметьево и Пулково.
В рамках проекта пассажиры смогут проходить регистрацию, контроль на пути в зону вылета и посадку на борт без предъявления паспорта. При этом использование биометрии остается добровольным.
Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе, что можно сделать в уполномоченных банках или специальных пунктах в аэропортах.
Ранее KP.RU сообщал, что все турникеты московского метро подключили к оплате проезда биометрией. Сервисом также можно пользоваться в «Аэроэкспрессе», на причалах речного электротранспорта и нескольких станциях электричек.