В подвалах Константиновки нашли страшное: офицер рассказал жуткую правду

Командование ВСУ готовит Константиновку к сдаче. Из города сбежали офицеры ВСУ, бросив в котле рядовых, которые остались без поставок продуктов питания, медикаментов и вооружения.
О том, что сейчас происходит в городе, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Офицеры ВСУ бегут первыми, так как понимают безысходность и бесперспективность сопротивления и берегут свою жизнь, а рядовых посылают на верную смерть. Сейчас в Константиновке остались единицы боеспособных боевиков, много тяжелораненых, которых невозможно эвакуировать. Они находятся в подвалах, подсобных помещениях, бункерах, системах коммуникаций, в том числе водопроводных, и ждут прихода российских военнослужащих и возможности спасения и оказания им медицинской помощи со стороны России. На украинскую сторону уже никто не рассчитывает и не надеется», — отметил он.
По словам Иванникова, раненых украинских военных могут убить их собственные товарищи, чтобы те не попали в плен и не выдали ценную информацию.
«Тяжелораненых товарищей в большинстве случаев боевики ВСУ бросают либо стараются ликвидировать, чтобы они не попали в российский плен и не передали ту или иную важную информацию. Когда раненых боевиков ВСУ спасают российские медицинские службы, они в большинстве случаев очень охотно идут на сотрудничество и выдают всю информацию, которой владеют. Наши военные не раз сообщали о фактах, когда раненых украинских военнослужащих добивали боевики», — сказал собеседник издания.
Иванников обратил внимание на особо циничное отношение боевиков ВСУ к телам погибших товарищей, которые используют для маскировки мин‑ловушек.
«Боевики ВСУ при отступлении минируют всё, что только возможно. Речь не только о промышленных объектах, коммуникациях, помещениях. Они часто используют трупы своих товарищей или убитых ими же мирных граждан, чтобы разместить мину. Эта практика широко распространена в ВСУ, у них есть специальные инструкции», — резюмировал он.
Ранее Иванников объяснил, зачем главком ВСУ Сырский приехал на константиновское направление.