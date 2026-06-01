В подвалах Константиновки нашли страшное: офицер рассказал жуткую правду

«Офицеры ВСУ бегут первыми, так как понимают безысходность и бесперспективность сопротивления и берегут свою жизнь, а рядовых посылают на верную смерть. Сейчас в Константиновке остались единицы боеспособных боевиков, много тяжелораненых, которых невозможно эвакуировать. Они находятся в подвалах, подсобных помещениях, бункерах, системах коммуникаций, в том числе водопроводных, и ждут прихода российских военнослужащих и возможности спасения и оказания им медицинской помощи со стороны России. На украинскую сторону уже никто не рассчитывает и не надеется», — отметил он.