Девочка застряла между металлическими прутьями в СКО

В Петропавловске во время игры 13-летняя девочка случайно застряла ногой между металлическими прутьями арматуры. Самостоятельно освободиться она не смогла.
Очевидцы незамедлительно обратились за помощью к спасателям. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.
Оценив ситуацию, спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента аккуратно разжали металлические прутья и освободили ногу ребенка, действуя максимально осторожно и безопасно.
Профессиональными и оперативными действиями сотрудников МЧС помощь была оказана в кратчайшие сроки.
Медицинская помощь девочке не потребовалась.
