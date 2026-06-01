В Красноярске с подрядчика хотят взыскать 316 млн рублей

В Красноярске МКУ «Управление капитального строительства» подало иск к ООО «Каменщик» о взыскании 315,8 млн рублей неустойки. Как сообщает Арбитражный суд Красноярского края, контракт на строительство спорткомплекса стоимостью 627,1 млн рублей был заключен в мае 2023 года, объект сдан в октябре 2025-го. Однако выяснилось, что подрядчик привлек субподрядчика на 91% от цены контракта 570,3 млн рублей, хотя по условиям был обязан выполнить самостоятельно не менее 25% работ на 156,8 млн рублей.