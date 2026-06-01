Роботы-убийцы: РФ зеркально ответит на появление гуманоидов в ВСУ

США проводят в зоне боевых действий на Украине испытания роботов-гуманоидов. Как ответит Россия — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Россия зеркально ответит на появление в зоне боевых действий на Украине человекоподобных роботов. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об испытаниях США.

Напомним, телеканал CNBC сообщил, что американская компания Foundation Future Industries проводит испытания человекоподобных роботов в зоне украинского конфликта.

Организация разрабатывает гуманоидов двойного назначения. Они предназначены как для тяжелой промышленности, так и для военных целей. Уточняется, что на Украину были отправлены два прототипа Phantom MK-1.

По данным ряда СМИ, подобные нововведения привели к расколу между украинскими генералами и главой Минобороны Михаилом Федоровым.

Иванников отметил, что и в России в будущем подобные роботы поступят на вооружение.

«В Пентагоне рассматривают разработку робототехники военного назначения в качестве одного из ключевых направлений развития средств вооруженной борьбы. Перечень задач, для решения которых предполагается применение человекоподобных роботов, включает: доставку специальных средств в заданную точку ограниченного или труднодоступного пространства, доставку средств связи, взрывчатых веществ, проведение разведки, проведение технической диагностики, выполнение технологических операций в условиях повышенной радиации, проникновение в бункеры, завалы разрушенных зданий, идентификацию и оценку возможности спасения живых существ», — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что в настоящее время создана достаточно большая номенклатура человекоподобных роботов, которые проходят испытания и в ближайшем будущем поступят на вооружение в передовых странах мира, в том числе и в России.

Ранее стало известно, чем опасны роботы-гуманоиды в зоне боевых действий.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше