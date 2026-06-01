Роботы-убийцы: РФ зеркально ответит на появление гуманоидов в ВСУ

Россия зеркально ответит на появление в зоне боевых действий на Украине человекоподобных роботов. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об испытаниях США.
Напомним, телеканал CNBC сообщил, что американская компания Foundation Future Industries проводит испытания человекоподобных роботов в зоне украинского конфликта.
Организация разрабатывает гуманоидов двойного назначения. Они предназначены как для тяжелой промышленности, так и для военных целей. Уточняется, что на Украину были отправлены два прототипа Phantom MK-1.
По данным ряда СМИ, подобные нововведения привели к расколу между украинскими генералами и главой Минобороны Михаилом Федоровым.
Иванников отметил, что и в России в будущем подобные роботы поступят на вооружение.
«В Пентагоне рассматривают разработку робототехники военного назначения в качестве одного из ключевых направлений развития средств вооруженной борьбы. Перечень задач, для решения которых предполагается применение человекоподобных роботов, включает: доставку специальных средств в заданную точку ограниченного или труднодоступного пространства, доставку средств связи, взрывчатых веществ, проведение разведки, проведение технической диагностики, выполнение технологических операций в условиях повышенной радиации, проникновение в бункеры, завалы разрушенных зданий, идентификацию и оценку возможности спасения живых существ», — пояснил эксперт.
Специалист добавил, что в настоящее время создана достаточно большая номенклатура человекоподобных роботов, которые проходят испытания и в ближайшем будущем поступят на вооружение в передовых странах мира, в том числе и в России.
