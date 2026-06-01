В Приморье с успехом прошла премьера спектакля «Закон тайги»

В селе Красный Яр на площадке ФГБУ «Национальный парк “Бикин” состоялась громкая премьера спектакля-притчи “Закон тайги”, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Показ, приуроченный к Году единства народов России, ознаменовал открытие 15-го народного театра в регионе. Новая культурная площадка появилась благодаря проекту «Народные театры Приморья», который реализуется при поддержке правительства Приморского края и под патронажем Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького.

Куратор проекта, главный режиссер театра Горького Ефим Звеняцкий, отметил значимость события: «Народный театр — это уникальное пространство, где стираются границы между профессиональным искусством и искренней народной инициативой. Проект дает возможность жителям края реализовать свои творческие мечты, а премьера в Красном Яре наглядно показала, как театр способен объединять сердца, сохранять уникальное наследие и культурный код нашей многонациональной земли».

Специально для труппы Красного Яра авторы пьесы, художественный руководитель проекта Яна Мялк и режиссер-педагог Марина Волкова, написали оригинальную постановку. Особенностью спектакля стал его интернациональный состав: на сцену вышли жители села, среди которых представители коренных малочисленных народов Дальнего Востока: удэгейцы и нанайцы, а также русские актеры-любители. Поддержку творческой инициативе оказал национальный парк «Бикин».

В основе сюжета не просто географическое путешествие, а посвящение в душу тайги. Ученый-исследователь Владимир Арсеньев оказывается в таежном пространстве, где привычные карты не работают, а действуют иные законы: ветра, следов зверя и дыхания реки. Его проводником становится Дерсу Узала.

Создатели спектакля обратились к живой ткани удэгейских и нанайских сказок. Через образы духов — хозяев мест, разговоры с огнем и метафоры тайги зрители смогли приблизиться к пониманию «духа Уссурийского края».