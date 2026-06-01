В Приморье с успехом прошла премьера спектакля «Закон тайги»

В основе сюжета не просто географическое путешествие, а посвящение в душу тайги. Ученый-исследователь Владимир Арсеньев оказывается в таежном пространстве, где привычные карты не работают, а действуют иные законы: ветра, следов зверя и дыхания реки. Его проводником становится Дерсу Узала.