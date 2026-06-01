«Влюблена, но не как девчонка»: Долина рассказала, что у нее есть возлюбленный

Певица Лариса Долина приоткрыла завесу над личной жизнью. Она призналась журналистам, что ее сердце занято.
— Да, я влюблена, но не как девчонка, а как взрослая женщина, — поделилась артистка с изданием Rocket Mag.
Но никаких подробностей о своем избраннике Долина не раскрыла.
29 мая певица рассказала, что обсуждает возможность создания фильма или сериала, основанного на событиях ее жизни. Помимо музыкальной карьеры, она на протяжении многих лет выступает на театральной сцене. В разные годы Долина принимала участие в различных спектаклях и мюзиклах, включая рок-оперу «Джордано» и постановку «Любовь и шпионаж».
28 апреля артистке стало плохо в ее квартире в Москве — она вызвала скорую помощь из-за «невыносимой боли в спине». Она на протяжении нескольких часов лежала на кровати и не могла встать. Позднее ее директор Сергей Пудовкин заявил, что состояние ее здоровья хорошее и не вызывает опасений.
Невролог-реабилитолог Марина Аникина предположила, что причиной госпитализации Ларисы Долиной с сильной болью в позвоночнике мог стать хронический стресс.