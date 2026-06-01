Мошенники атакуют: как не стать жертвой фальшивого автоинформирования

МВД России выпустило предупреждение о возросшей активности мошенников, использующих схемы, замаскированные под автоинформирование о взломе учетных записей. Об этом сообщается в пресс-центре ведомства в ответ на запрос ТАСС.
По данным МВД, злоумышленники отправляют жертвам СМС-сообщения, электронные письма и сообщения в мессенджерах, в которых содержится информация о якобы неправомерном доступе к учетной записи. Эти уведомления часто содержат номер телефона, по которому граждане могут якобы получить помощь. В пресс-службе отметили, что такие сообщения побуждают людей инициировать звонок мошенникам, что создает дополнительные риски.
«Фиксируется активное применение схем, в которых потерпевших убеждают инициативно звонить злоумышленникам», — уточнили в МВД. В большинстве случаев мошеннические действия начинаются с телефонного звонка от неизвестного лица, которое имитирует обычную коммуникацию. Это позволяет злоумышленникам выманивать у жертв личные данные или коды авторизации из СМС-сообщений, не вызывая подозрений.
В связи с этим МВД настоятельно рекомендует гражданам проявлять осторожность и не доверять сообщениям, содержащим угрозы взлома учетных записей. Если вы получили подобное уведомление, рекомендуется самостоятельно обратиться в службу поддержки вашей учетной записи через официальные каналы связи.