В Омске в День защиты детей раздадут более 1 000 сладких призов

В Омске сегодня, 1 июня, в День защиты детей, в парке на «Зелёном острове» пройдёт праздничная программа для семей с детьми. Одним из пунктов афиши станет раздача более тысячи сладких призов. Напомним, в минувшую субботу в честь дня рождения парка омичам бесплатно раздали 1 000 порций мороженого с вертолёта.