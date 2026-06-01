В Омске в День защиты детей раздадут более 1 000 сладких призов

Праздничная программа ко Дню защиты детей пройдёт на главной сцене парка «Вокруг света».

Источник: Om1 Омск

В Омске сегодня, 1 июня, в День защиты детей, в парке на «Зелёном острове» пройдёт праздничная программа для семей с детьми. Одним из пунктов афиши станет раздача более тысячи сладких призов. Напомним, в минувшую субботу в честь дня рождения парка омичам бесплатно раздали 1 000 порций мороженого с вертолёта.

Мероприятия начнутся в 15:00 на главной сцене «Зелёного острова». С 15:00 до 19:00 для гостей организуют большие уличные игры и рисование мелками. В программе заявлены гигантская дженга, морской бой и другие активности.

С 16:00 до 19:00 в парке пройдёт фотопроменад с Белкой Светой. В это же время, с 16:00 до 17:00, запланирована праздничная концертная программа «Пусть всегда будет детство!», приуроченная ко Дню защиты детей.

С 17:00 до 18:30 для юных гостей проведут вечеринку «18 минус» с диджеем Омии. В рамках программы также обещают игровую часть, шоу мыльных пузырей и выдачу более тысячи сладких призов.

Завершит программу выступление группы Vektor Music. Оно начнётся в 18:30.