В Красноярском крае за сутки потушили 14 пожаров и зафиксировали два происшествия на воде

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Плотбище Енисейского муниципального округа пожар произошел в частном жилом доме.
Огонь ликвидировали на площади 70 кв. м. В результате погиб мужчина. На тушении работали 4 человека личного состава и 1 единица техники.
В Минусинске загорелись хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 160 кв. м. Пострадала 51-летняя женщина. Возгорание тушили 13 человек личного состава и 5 единиц техники.
Также за сутки в регионе произошло два происшествия на воде. На реке Хантайка в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе обнаружены тело человека и лодка с мотором. На месте работает следственно-оперативная группа. На реке Мана в районе поселка Усть-Мана утонул молодой мужчина. Обстоятельства происшествий устанавливают правоохранительные органы.
Всего за неделю в Красноярском крае потушено 107 пожаров. Погибли 2 человека, травмирован 1. На акваториях края зафиксировано 4 происшествия, утонули 2 человека.
По предварительным данным краевого МЧС, пожары в Плотбище и Минусинске произошли из-за короткого замыкания электропроводки.