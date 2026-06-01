Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России и уроженка Красноярска Мирра Андреева стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже. В матче четвертого круга наша спортсменка обыграла Джил Тайхманн из Швейцарии — встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.
Теперь соперницей Андреевой станет румынка Сорана Кырстя. Добавим, что 19-летняя россиянка в третий раз подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
В сентябре 2025 года президент России наградил теннисистку Андрееву медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Основанием для столь высокого признания стали выдающиеся спортивные достижения.
