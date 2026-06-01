Участковый спас кошку из запертой квартиры в Приморском крае

80-летняя пенсионерка через газету поблагодарила полицейского.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске 80-летняя Наталья Александровна обратилась в редакцию газеты, чтобы передать слова благодарности участковому уполномоченному полиции. Пенсионерка рассказала, как полицейский помог ей освободить домашнюю кошку, которая на вторые сутки без еды и воды оказалась запертой в чужой пустующей квартире. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

История началась 8 мая. Женщина обнаружила пропажу кошки, которая не вернулась с улицы. На следующий день она увидела животное в окне соседской квартиры, где постоянно никто не живет. Оказалось, во время редкого визита хозяйки кошка незаметно пробралась внутрь и оказалась запертой.

«На вторые сутки животное, оставшееся без пищи и воды, стало подавать крики о помощи из квартиры», — рассказала пенсионерка.

Она обратилась к участковому, хотя сомневалась, что в праздник Дня Победы ей помогут.

Но полицейский сразу взял трубку, внимательно выслушал, узнал адрес владелицы квартиры, съездил к ней и привез родственницу, которая открыла дверь и выпустила кошку.

«Моей радости и благодарности не было предела! Очень тронули неравнодушие и отзывчивость молодого участкового. В наше время это так ценно», — написала Наталья Александровна.

Приказом начальника отдела МВД России по городу Уссурийску полицейскому объявлена благодарность за оказанную помощь, оперативность и отзывчивость.