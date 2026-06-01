Объявлен очередной день без разводов в Красноярском крае

Сегодня в ЗАГСах Красноярского края вновь пройдет социальная акция «Скажем НЕТ разводам!».
Напомним, специальный день, когда сотрудники не принимают у пар заявления о расторжении брака, проводится в целях сохранения семейных ценностей и уз.
1 июня семьи приглашают на бесплатные консультации. Профессиональные психологи регионального отделения «Российский Красный Крест» будут ждать в отделе ЗАГС Ленинского района Красноярска (Красраб, 36) с 10:00 до 13:00. Психологи помогут увидеть корень проблем, настоящую причину разногласий, научиться договариваться и пр.
«Мы искренне верим: каждую семью можно спасти, если взяться за это вовремя и вместе. Представьте: снова можно спокойно обсудить любой вопрос, не боясь ссоры. Снова есть “мы”, а не два одиноких “я”. Это возможно — и мы знаем, как к этому прийти», — говорят в Агентстве.
Подробности акции можно узнать по телефонам: 8 (391) 222−62−38, 222−62−41, 222−62−40.