Черная метка для Константиновки, город обречен: главная новость СВО 1 июня

Визит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на константиновское направление стало «чёрной меткой» для всей группировки ВСУ на этом участке передовой, отметил в эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Сырский явно приехал прощаться с константиновской группировкой, поражение которой неизбежно. Это осознаёт не только сам главнокомандующий ВСУ, но и его покровители на Западе», — сказал военный эксперт.
Иванников объяснил, что Сырский прибыл для собственного пиара. Он привез с собой не вооружение или медикаменты, а медали, которые раздаст боевикам.
«Сырский приехал формально поддержать группировку, которая терпит поражение. Изменить ситуацию он не может, но обязательно попробует создать благополучную медийную картину происходящих событий. Как свидетельствует практика, Сырский будет щедро раздавать награды. Привезли не менее нескольких ящиков различных медалей, которые сейчас обесценены и ровным счётом никому не нужны. Награды, наоборот, только ухудшат положение боевиков ВСУ в случае их попадания в российский плен, поскольку станут свидетельством их преступлений. Многие боевики эти “медальки” сразу выбрасывают или прячут, отправляют их домой, если такая возможность существует», — объяснил он.
По словам военного эксперта, следующим шагом главкома станет заявление о готовящемся крупном контрнаступе, которого не произойдет.
«В ближайшее время стоит ждать заявления Сырского о том, что готовится крупное наступление и группировка в Константиновке будет спасена. Ситуация напоминает геббельсовскую пропаганду 1943 года, когда войска Паулюса в Сталинграде были в окружении, а в Берлине громко кричали о том, что скоро произойдет полное деблокирование группировки, что на помощь направлены лучшие силы и что Рейх скоро победит. Концепция пропаганды, которая была заложена в Третьем рейхе, используется наследниками нацизма до сих пор», — сказал Иванников.
На самом деле, как объяснил собеседник издания, положение боевиков ВСУ в самой Константиновке плачевно. Офицеры бежали, бросив личный состав.
«Офицеры ВСУ бегут первыми, так как понимают безысходность и бесперспективность сопротивления и берегут свою жизнь, а рядовых посылают на верную смерть. Сейчас в Константиновке остались единицы боеспособных боевиков, много тяжелораненых, которых невозможно эвакуировать. Они находятся в подвалах, подсобных помещениях, бункерах, системах коммуникаций, в том числе водопроводных, и ждут прихода российских военнослужащих и возможности спасения и оказания им медицинской помощи со стороны России. На украинскую сторону уже никто не рассчитывает и не надеется», — резюмировал он.