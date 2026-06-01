Донецкий театр в Москве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном Доме Российской Армии выступил Донецкий республиканский академический театр кукол.
Выступление театра прошло в рамках музыкально-патриотического проекта «Поёт Россия Армии Победу». Его зрителями стали военнослужащие ВС РФ и члены их семей, гражданский персонал Минобороны. Театр представил патриотический концерт «Под звуки канонады» — воплощённая в творчество рефлексия о жизни, в которую врываются боевые действия.
Об этом сообщил ТГ-канал Минкультуры ДНР.
16+