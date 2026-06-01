В Иркутске кораблю на острове Юность добавят парус

Смотровую площадку на острове Юность продолжают благоустраивать.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске продолжают благоустраивать северную часть острова Юность. После празднования Дня города, который состоится 6—7 июня, установленную там площадку в виде корабля дополнят парусом, материалы уже закуплены и доставлены, сообщили в мэрии.

Первый этап благоустройства завершился в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик смонтировал террасу-палубу с мачтой, барельефы и стенды об истории иркутского флота. Автор концепции — общественная организация ветеранов ВМФ, которая также помогла с работами и обязалась установить мачту и парус. Однако средств хватило только на мачту, и мэр Руслан Болотов привлёк новых инвесторов.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске появится скульптура «Жены декабристов».