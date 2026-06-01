Астроном Киселев ответил, когда обычные люди смогут жить на Луне

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты могут начать сотрудничать с РФ в создании базы на Луне. Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, смогут ли там жить обычные люди.

Напомним, директор программы NASA по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан допустил возможность совместной работы России и США над этим проектом, однако уточнил, что конкретные обсуждения еще не начинались.

Киселев, комментируя эту информацию, отметил, что возведение базы будет проходить в несколько этапов.

«На начальных этапах база будет населена небольшим количеством высококвалифицированных специалистов (от 4 до 12 человек), а именно: инженерами, техниками, учеными (геологами, астрофизиками, биологами), а также медицинским персоналом. Их задача будет заключаться в развертывании и обслуживании инфраструктуры, проведении первоначальных исследований и обеспечении функционирования базы. Эти люди будут проходить строгий отбор и длительную подготовку, в том числе по навыкам выживания в экстремальных условиях. По мере развития базы численность экипажа может увеличиться до нескольких десятков человек — около 40», — пояснил специалист.

Говоря о проживании на базе обычных людей и космических туристов, Киселев подчеркнул, что является отдаленной перспективой, поскольку потребует значительного прогресса в технологиях жизнеобеспечения, радиационной защиты, а также в создании более устойчивой и самодостаточной экосистемы.

«Если база будет развиваться как научный форпост или база для дальнейших космических миссий, то состав экипажа будет определяться профессиональными потребностями. Однако, если рассматривать Луну как потенциальное место для долгосрочного пребывания или даже колонизации, то в будущем возможно появление и других категорий жителей, чье присутствие будет обусловлено не только научными или техническими задачами, но и другими аспектами человеческой деятельности», — заключил специалист.

Ранее астроном Киселев оценил план общей базы на Луне РФ и США.

