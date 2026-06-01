Астроном Киселев ответил, когда обычные люди смогут жить на Луне

Соединенные Штаты могут начать сотрудничать с РФ в создании базы на Луне. Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, смогут ли там жить обычные люди.
Киселев, комментируя эту информацию, отметил, что возведение базы будет проходить в несколько этапов.
«На начальных этапах база будет населена небольшим количеством высококвалифицированных специалистов (от 4 до 12 человек), а именно: инженерами, техниками, учеными (геологами, астрофизиками, биологами), а также медицинским персоналом. Их задача будет заключаться в развертывании и обслуживании инфраструктуры, проведении первоначальных исследований и обеспечении функционирования базы. Эти люди будут проходить строгий отбор и длительную подготовку, в том числе по навыкам выживания в экстремальных условиях. По мере развития базы численность экипажа может увеличиться до нескольких десятков человек — около 40», — пояснил специалист.
Говоря о проживании на базе обычных людей и космических туристов, Киселев подчеркнул, что является отдаленной перспективой, поскольку потребует значительного прогресса в технологиях жизнеобеспечения, радиационной защиты, а также в создании более устойчивой и самодостаточной экосистемы.
«Если база будет развиваться как научный форпост или база для дальнейших космических миссий, то состав экипажа будет определяться профессиональными потребностями. Однако, если рассматривать Луну как потенциальное место для долгосрочного пребывания или даже колонизации, то в будущем возможно появление и других категорий жителей, чье присутствие будет обусловлено не только научными или техническими задачами, но и другими аспектами человеческой деятельности», — заключил специалист.
