В Омске сошли два грузовых вагона на станции Карбышево-1

Омская транспортная прокуратура выявила факт сокрытия транспортного события на железнодорожных путях. Проверка касалась исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По данным ведомства, в феврале 2026 года на путях необщего пользования, примыкающих к станции Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги, сошли два грузовых вагона. Инцидент произошёл во время манёвровых работ.
Как установила прокуратура, причиной схода стало ненадлежащее содержание железнодорожного пути. Ответственной за произошедшее названа коммерческая организация.
При этом владелец железнодорожной инфраструктуры не сообщил о транспортном событии в контролирующий орган в установленный законом срок.
После проверки транспортная прокуратура внесла представление руководителю юридического лица. По итогам его рассмотрения состояние железнодорожного полотна восстановили, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по инициативе прокурора виновное лицо привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях необщего пользования, а также за непредставление сведений.