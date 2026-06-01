Установлен бюст героя Донбасса

В 18 лет он встал на защиту Донбасса. Воевал за Донецкий аэропорт, авдеевскую промзону, Горловку и другие наши населенные пункты. Особо отличился при освобождении Мариуполя. 5 июня 2023 года Роман Воробьев погиб в бою за Водяное, отражая массированную атаку врага. Ему было всего 26. Жизненный путь и подвиги Героя — нравственный ориентир для молодежи и будущих поколений. Роман Воробьев и такие ребята, как он, делают нашу страну сильнее. Донбасс всегда будет помнить своих защитников.