Новосибирская «Сибирь» рассталась с четырьмя хоккеистами, включая самого высокооплачиваемого игрока

Отметим, что североамериканский защитник Чейс Приски выступал за «Сибирь» один сезон. Он присоединился к команде прошлым летом и стал самым высокооплачиваемым её игроком с базовым доходом в 47 миллионов рублей. В сезоне 2025/26 Приски сыграл 55 матчей, в которых набрал 24 очка, забросив четыре шайбы и отдав двадцать результативных передач.