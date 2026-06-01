Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международный день защиты детей: в Астане пройдет фестиваль клоунов

1 июня в Астане пройдет III Международный фестиваль клоунов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В рамках фестиваля в 12:00 от монумента Байтерек до Парка влюбленных пройдет парад клоунов, передает пресс-служба столичного акимата. В 17:00 на сцене Амфитеатра состоится концертная программа участников фестиваля.

«Зрителям представят творческие постановки для детей и семей, сценические номера и праздничные выступления», — говорится в сообщении.

В фестивале примут участие широко известная в мире искусства казахстанская семья Мутургановых, артисты из различных регионов страны, а также творческие представители из Дании, Италии, Франции, Аргентины и России.

Международная команда Cirque du Soleil выступит в Астане 4—7 июня на площадке Barys Arena, а 11—14 июня постановку впервые покажут в Алматы — в Almaty Arena. Всего в рамках мирового тура в Казахстане пройдет 14 представлений.