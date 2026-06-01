44 пары заключили брак в Хабаровске в День города

Традиционно торжественные церемонии для решивших пожениться в День города проводят во всех пяти районных отделах ЗАГСа. Шесть пар зарегистрировали свой брак в администрации краевого центра, где их поздравил мэр Сергей Кравчук. «Пусть исполнится все, что вы сегодня себе загадаете, и что пожелают вам близкие и друзья, а ваше семейное счастье будет неразрывно связано с Хабаровском — городом, в котором вы сказали друг другу самые важные и сокровенные слова!» — обратился к молодоженам мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Также в районных отделах ЗАГСа 16 пар, проживших в браке 50 лет, наградили правительственными знаками за супружеское долголетие.