В ЕАО суд изъял у жителя участок с береговой полосой реки

Прокуратура Смидовичского района выявила нарушение законодательства в сфере охраны водных объектов: в собственности местного жителя оказался земельный участок, частично захватывающий береговую полосу протоки Пемземская. Площадь пересечения границ составила более 400 квадратных метров, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ведомство направило в суд иск с требованием изъять часть участка в пользу Российской Федерации. Смидовичский районный суд рассмотрел дело и удовлетворил требования прокуратуры. Согласно нормам законодательства, береговая полоса не может находиться в частной собственности — она относится к объектам общего пользования.
Исполнение судебного решения остаётся на контроле надзорного органа. Прокуратура продолжит мониторинг соблюдения водного законодательства на территории района.
