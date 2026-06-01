В ЕАО суд изъял у жителя участок с береговой полосой реки

Прокуратура Смидовичского района выявила нарушение законодательства в сфере охраны водных объектов.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Смидовичского района выявила нарушение законодательства в сфере охраны водных объектов: в собственности местного жителя оказался земельный участок, частично захватывающий береговую полосу протоки Пемземская. Площадь пересечения границ составила более 400 квадратных метров, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ведомство направило в суд иск с требованием изъять часть участка в пользу Российской Федерации. Смидовичский районный суд рассмотрел дело и удовлетворил требования прокуратуры. Согласно нормам законодательства, береговая полоса не может находиться в частной собственности — она относится к объектам общего пользования.

Исполнение судебного решения остаётся на контроле надзорного органа. Прокуратура продолжит мониторинг соблюдения водного законодательства на территории района.

