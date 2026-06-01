Астроном Киселев рассказал о двух способах перемещения человека по Луне

Выходы на поверхность Луны будут неотъемлемой частью жизни на базе, в строительстве которой могут принять участие РФ и США, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Напомним, директор программы NASA по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан допустил возможность совместной работы России и США над этим проектом, однако уточнил, что конкретные обсуждения еще не начинались.
«Эти выходы будут осуществляться в специально разработанных скафандрах, обеспечивающих полную защиту от вакуума, радиации и экстремальных температур. Скафандры будут оснащены системами жизнеобеспечения, связи и навигации. Самым перспективным скафандром для лунной базы станет- AxEMU. Процесс выхода на поверхность будет строго регламентирован. Перед каждым выходом экипаж будет проходить детальный инструктаж, проверку скафандров и оборудования. Будет составлен план работ, определены маршруты и зоны исследования. Выходы будут планироваться с учетом фаз лунного дня и ночи, а также потенциальных опасностей, таких как пылевые бури или сейсмическая активность», — пояснил эксперт.
Астроном отметил, что перемещение по лунной поверхности может осуществляться несколькими способами. Первый — пешие прогулки, которые, однако, будут затруднены из-за пониженной гравитации. Второй — лунные вездеходы, которые могут быть как пилотируемыми, так и дистанционно управляемыми.
«Во время выхода на поверхность экипаж будет заниматься сбором образцов лунного грунта и горных пород, что позволит существенно продвинуться в понимании истории Луны и всей Солнечной системы. Параллельно с этим, будут осуществляться установка научного оборудования на поверхности. Также будут проводиться ремонтные работы, инспекции внешних систем базы и исследование окрестностей. Для выполнения сложных задач могут использоваться роботизированные манипуляторы. По завершении работ экипаж будет возвращаться на базу через шлюзовую камеру, где будет проходить процесс деконтаминации и снятия скафандров», — заключил Киселев.
