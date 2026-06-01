Омские выпускники сегодня сдадут первые ЕГЭ в 2026 году

В первый день основного периода единых государственных экзаменов, 1 июня, одиннадцатиклассники Омской области приступают к испытаниям по трем предметам по выбору. Всего на сдачу ЕГЭ в регионе зарегистрированы более 8 тысяч выпускников.
Расписание выпускных испытаний опубликовано на сайте Минпросвещения России. Документ утвержден совместными приказами министерства и Рособрнадзора. Основной период продлится с 1 июня по 9 июля, досрочный этап уже завершен, а дополнительный запланирован на сентябрь.
Первым днем основного этапа омские школьники сдают историю, литературу и химию. 4 июня состоится экзамен по русскому языку — одному из двух обязательных предметов. 8 июня выпускники напишут математику базового и профильного уровней.
В середине месяца пройдут испытания по обществознанию, физике, биологии, географии и иностранным языкам. Письменная часть экзаменов по иностранным языкам запланирована на 15 июня, устная — на 18 и 19 июня. В эти же дни школьники сдадут информатику.
Для участников, которые по уважительной причине не смогут присутствовать на экзамене в основной день, предусмотрены резервные даты с 22 по 25 июня. Пересдача одного из предметов возможна 8 и 9 июля — до момента подачи документов в вузы.
Выпускники девятых классов будут сдавать основной государственный экзамен в другие сроки. Основной период ОГЭ стартует 2 июня с математики и завершится 6 июля. Резервные дни для девятиклассников запланированы на конец июня и начало июля.
Школьникам и их родителям стоит заранее проверить адреса пунктов проведения экзаменов и подготовить необходимые документы. Своевременная явка и соблюдение правил процедуры помогут выпускникам сосредоточиться на выполнении заданий и показать свои знания.