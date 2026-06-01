Врач Добрянская назвала простой способ избавиться от головной боли

Головная боль является одной из самых частых жалоб в современном мире. Зачастую она вызвана стрессом, мышечным напряжением, сосудистыми реакциями и гормональными колебаниями. Медикаментозное лечение не всегда помогает, поэтому все больше внимания уделяется альтернативным методам, среди которых ароматерапия занимает важное место. О том, какие масла можно применять от этого недуга, рассказала телесный ароматерапевт Ирина Добрянская.
Она пояснила, что эфирные масла воздействуют на мозг человека через обоняние, помогая снять стресс, тревожность и мышечные спазмы. По ее словам, выбор масла зависит от типа боли.
— Мята перечная является лидером при головной боли. Она создает ощущение прохлады, отвлекая мозг от болевых сигналов. Лаванда подходит при мигренях, которые вызваны стрессом и недосыпом. Она снижает активность нервной системы. Ромашка снимает раздражительность и напряжение в затылке, она обладает спазмолитическим эффектом. Розмарин помогает при умственном истощении и пониженном давлении, тонизируя сосуды мозга. Лимон снимает пульсирующую боль в шее за счет противовоспалительного действия, — цитирует врача «Мослента».
Она подчеркнула, что нужно использовать только натуральные масла без синтетики. Мята и розмарин запрещены при беременности и детям до шести лет, отметила Добрянская.
Также с дозировкой следует быть аккуратнее: избыток масла может вызвать тошноту или усилить головную боль.
Стоматолог Елена Мартынова рассказала, что головная боль не всегда связана с неврологическими нарушениями или проблемами с сосудами. Иногда симптом может говорить о проблемах с зубами.