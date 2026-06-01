Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Добрянская назвала простой способ избавиться от головной боли

Головная боль является одной из самых частых жалоб в современном мире. Зачастую она вызвана стрессом, мышечным напряжением, сосудистыми реакциями и гормональными колебаниями. Медикаментозное лечение не всегда помогает, поэтому все больше внимания уделяется альтернативным методам, среди которых ароматерапия занимает важное место. О том, какие масла можно применять от этого недуга, рассказала телесный ароматерапевт Ирина Добрянская.

Головная боль является одной из самых частых жалоб в современном мире. Зачастую она вызвана стрессом, мышечным напряжением, сосудистыми реакциями и гормональными колебаниями. Медикаментозное лечение не всегда помогает, поэтому все больше внимания уделяется альтернативным методам, среди которых ароматерапия занимает важное место. О том, какие масла можно применять от этого недуга, рассказала телесный ароматерапевт Ирина Добрянская.

Она пояснила, что эфирные масла воздействуют на мозг человека через обоняние, помогая снять стресс, тревожность и мышечные спазмы. По ее словам, выбор масла зависит от типа боли.

— Мята перечная является лидером при головной боли. Она создает ощущение прохлады, отвлекая мозг от болевых сигналов. Лаванда подходит при мигренях, которые вызваны стрессом и недосыпом. Она снижает активность нервной системы. Ромашка снимает раздражительность и напряжение в затылке, она обладает спазмолитическим эффектом. Розмарин помогает при умственном истощении и пониженном давлении, тонизируя сосуды мозга. Лимон снимает пульсирующую боль в шее за счет противовоспалительного действия, — цитирует врача «Мослента».

Она подчеркнула, что нужно использовать только натуральные масла без синтетики. Мята и розмарин запрещены при беременности и детям до шести лет, отметила Добрянская.

Также с дозировкой следует быть аккуратнее: избыток масла может вызвать тошноту или усилить головную боль.

Стоматолог Елена Мартынова рассказала, что головная боль не всегда связана с неврологическими нарушениями или проблемами с сосудами. Иногда симптом может говорить о проблемах с зубами.