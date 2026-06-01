Поздравление Игоря Кобзева с Международным днем защиты детей

Детство — особый этап в жизни каждого человека. Время, когда верят в чудеса, смело смотрят в будущее и ничего не боятся. Еще вчера мы сами бегали по лужам, строили шалаши, получали первые «двойки» и «пятерки», учились дружить, бороться и побеждать, набивали шишки и готовились шагнуть во взрослый мир. Сегодня это делают уже наши дети.
Каждый ребенок — отдельный, удивительный мир. Защитить его, подарить любовь и заботу, дать возможность реализоваться и помочь вырасти счастливым человеком — наша с вами, взрослые, задача. А лучшая благодарность за это — искренние детские улыбки, смех и теплые объятия.
Дети — будущее нашей страны. Поэтому так важно приложить максимум усилий, чтобы они выросли достойными гражданами России. Со стороны Правительства региона предпринимаем для этого все усилия. Особое внимание уделяем заботе о здоровье и безопасности подрастающего поколения, поддержке семей. Строим и модернизируем детские сады и школы, спортивные площадки, дома культуры, чтобы у каждого юного жителя Иркутской области были необходимые возможности для развития и самореализации.
Благодарю всех, кто делом своей жизни выбрал защиту детей, их воспитание, обучение и заботу о здоровье подрастающего поколения. Спасибо за ваши терпение, мудрость и доброту!
Всем детям желаю любящих и заботливых взрослых рядом, верных друзей, успехов в учебе и творчестве! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, а мечты обязательно сбываются.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.