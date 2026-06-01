Новосибирцы увидели редкую «голубую Луну» в ночь на 1 июня

«Голубой Луной» называют второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц. Лунный цикл длится около 29 суток, поэтому в длинных месяцах некоторые фазы могут повторяться. Если второй раз за месяц наступает именно полнолуние, появляется редкое календарное явление. В мае 2026 года первое полнолуние пришлось на 2 мая, а второе — на 31 мая. В прошлый раз такое двойное полнолуние наблюдали в августе 2023 года.