Новосибирцы увидели редкую «голубую Луну» в ночь на 1 июня

Несмотря на название, спутник Земли не менял цвет: необычный термин означает второе полнолуние за месяц.

Источник: Om1 Новосибирск

В ночь с 31 мая на 1 июня жители Новосибирска могли увидеть в небе редкое полнолуние — так называемую «голубую Луну». Как сообщили в Большом новосибирском планетарии, это явление связано не с цветом спутника, а с особенностями календаря.

«Голубой Луной» называют второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц. Лунный цикл длится около 29 суток, поэтому в длинных месяцах некоторые фазы могут повторяться. Если второй раз за месяц наступает именно полнолуние, появляется редкое календарное явление. В мае 2026 года первое полнолуние пришлось на 2 мая, а второе — на 31 мая. В прошлый раз такое двойное полнолуние наблюдали в августе 2023 года.

Несмотря на название, Луна этой ночью не должна была становиться синей. Термин связан с английским выражением «Once in a Blue Moon», которым обозначают что-то редкое. В русский язык оно пришло почти дословно, и теперь «голубой Луной» называют второе полнолуние в одном месяце.

«Кстати, Луна действительно очень редко может окрашиваться нашей атмосферой в голубой цвет: были наблюдения, когда накопления дыма в атмосфере во время пожаров на торфяниках действительно придавали Луне голубоватый оттенок», — рассказывают в Большом новосибирском планетарии.

В Новосибирске же этой ночью Луна выглядела скорее рыжевато-жёлтой. Такой оттенок объясняется тем, что в это полнолуние она проходила невысоко над горизонтом.