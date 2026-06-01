Масонская ложа в Новосибирске отметила пятилетие

Масонская ложа в Новосибирске отпраздновала свой первый юбилей. Организация под названием «Свет Сибири» № 61 отметила пять лет работы. О событии представители братства рассказали в сообществе «Великая ложа России | Масонство» в соцсети «ВКонтакте».
Снимки с празднования опубликовали 4 апреля. На фотографии можно увидеть 17 участников мероприятия. Примечательно, что один из присутствующих на снимке закрыл лицо рукой.
Уточняется, что ложа базируется на востоке Новосибирска. Она продолжает свою деятельность в городе.