Психолог Гарманова рассказала, как выпускникам справиться с волнением на ЕГЭ

ТЮМЕНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Дыхательные упражнения и простые техники саморегуляции помогут выпускникам справиться с волнением непосредственно в пункте проведения ЕГЭ. Такие приемы помогут вернуть контроль над эмоциональным состоянием и настроиться на успешное написание экзамена, рассказала ТАСС педагог-психолог тюменской гимназии № 21 Ольга Гарманова.
«Выпускнику важно осознать и признать свои эмоции, назвать их: “Мне это неприятно”, “Я волнуюсь”. Далее применить техники для снятия стресса — сделать несколько глубоких и медленных вдохов и выдохов, медленно выпить воды. Если перед началом экзамена выпускник чувствует сильное волнение, рекомендуется применить следующие приемы саморегуляции: сделать медленный вдох на четыре счета, задержать дыхание на два счета и выполнить плавный выдох на четыре счета. Также можно на 10−15 секунд закрыть глаза, опустить руки и расслабить плечевой пояс», — рассказала она.
Кроме того, для быстрого возвращения в спокойное состояние специалист советует использовать метод «5−4−3−2−1». В нем необходимо мысленно или шепотом перечислить пять видимых предметов, четыре слышимых звука, три телесных ощущения, два уловимых запаха и одно совершаемое действие. По словам Гармановой, такие приемы помогают вернуться в состояние «здесь и сейчас», снизить уровень тревоги, вернуть контроль над состоянием и настроиться на успешную сдачу экзамена.
Психолог подчеркнула, что тревога в условиях экзамена — это нормальная физиологическая реакция, школьникам не стоит ругать себя за нее. «Ваша задача — не фиксироваться на эмоциях, а улучшить свое состояние и вернуться к выполнению заданий», — добавила она. Она отметила, что выпускникам не следует стесняться обращаться к организаторам. У них можно попросить воды или, если состояние не улучшается, выйти из аудитории на несколько минут. В случае необходимости помощь может оказать дежурный медицинский работник в пункте проведения экзамена.