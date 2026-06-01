Крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на финальный этап испытаний

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на завершающий этап испытаний после проведенных ремонта и глубокой модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
В ведомстве отметили, что корабль проходит финальную стадию проверок, которая предшествует его возвращению в состав Военно-морского флота после масштабного обновления.
