Онищенко назвал главные способы защиты от опасной в РФ летом холеры

В России эпидемиологическая ситуация по холере находится под постоянным контролем, особенно летом, когда вспышки заболевания наиболее вероятны, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Напомним, ранее серьезную вспышку холеры зафиксировали в Нигерии. Она унесли жизни как минимум 37 человек. С начала мая в штате Борно на северо-востоке страны зарегистрировано более 3 тысяч случаев заражения.
По данным Минздрава Нигерии, вспышка охватила 36 районов штата Борно. Наиболее сложная ситуация сложилась в административном центре региона — городе Майдугури.
Власти рассматривают ситуацию как чрезвычайную в сфере общественного здравоохранения и принимают меры для сдерживания распространения инфекции.
Онищенко заверил, что ситуация в России остается под контролем.
«Холера — это не грипп, который каждый год меняет свой генетический фон, она консервативна. Если бы не похолодания в нашей стране, то она могла бы развиваться интенсивнее. Однако, как только вода достигает температуры 17 градусов, то специалисты проводят исследования по наличию холеры. В каждом регионе выбирают неблагополучные места, где загрязняются открытые водоемы, и там проводят замеры. Осенью, после похолодания, замеры временно прекращаются», — пояснил врач.
Онищенко отметил, что в прошлом году наблюдался рост заболеваемости, однако из-под контроля ситуация не выходила.
Среди основных мер профилактики: соблюдение личной гигиены, использование дезинфицирующих средств для рук, употребление только кипяченой или бутилированной воды, проведение термической обработки сырых продуктов перед употреблением, тщательное мытье фруктов и овощей.
Кроме того, купаться следует только в разрешенных для этого местах. При купании нужно не допускать попадания воды в рот.
