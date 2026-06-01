Онищенко назвал главные способы защиты от опасной в РФ летом холеры

Вспышка холеры зафиксирована в Нигерии. Число жертв продолжает расти. Чем инфекция опасна для россиян и как от нее защититься — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В России эпидемиологическая ситуация по холере находится под постоянным контролем, особенно летом, когда вспышки заболевания наиболее вероятны, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Напомним, ранее серьезную вспышку холеры зафиксировали в Нигерии. Она унесли жизни как минимум 37 человек. С начала мая в штате Борно на северо-востоке страны зарегистрировано более 3 тысяч случаев заражения.

По данным Минздрава Нигерии, вспышка охватила 36 районов штата Борно. Наиболее сложная ситуация сложилась в административном центре региона — городе Майдугури.

Власти рассматривают ситуацию как чрезвычайную в сфере общественного здравоохранения и принимают меры для сдерживания распространения инфекции.

Онищенко заверил, что ситуация в России остается под контролем.

«Холера — это не грипп, который каждый год меняет свой генетический фон, она консервативна. Если бы не похолодания в нашей стране, то она могла бы развиваться интенсивнее. Однако, как только вода достигает температуры 17 градусов, то специалисты проводят исследования по наличию холеры. В каждом регионе выбирают неблагополучные места, где загрязняются открытые водоемы, и там проводят замеры. Осенью, после похолодания, замеры временно прекращаются», — пояснил врач.

Онищенко отметил, что в прошлом году наблюдался рост заболеваемости, однако из-под контроля ситуация не выходила.

Среди основных мер профилактики: соблюдение личной гигиены, использование дезинфицирующих средств для рук, употребление только кипяченой или бутилированной воды, проведение термической обработки сырых продуктов перед употреблением, тщательное мытье фруктов и овощей.

Кроме того, купаться следует только в разрешенных для этого местах. При купании нужно не допускать попадания воды в рот.

