Массовое отключение электричества произойдёт в Первомайском районе города

2 июня в Первомайском районе Новосибирска будет временно прекращена подача электроэнергии. Это затронет 470 жилых домов.
По информации, опубликованной на официальном сайте муниципалитета, причиной отключения станут ремонтные работы на трансформаторной подстанции. Временные неудобства начнутся утром.
Время восстановления электроснабжения будет зависеть от конкретного адреса. В некоторых микрорайонах подача электричества возобновится через несколько часов после начала работ, в то время как жители других частей района столкнутся с отсутствием света до следующего дня. В этих домах электричество обещают вернуть 3 июня к 5 часам вечера.
Татьяна Картавых