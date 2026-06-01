У омичей возникла проблема с вылетом за рубеж

По состоянию на 8:00 понедельника, 1 июня 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о продолжительной задержке единственного рейса. Отложен международный рейс по маршруту Омск — Астана. Предварительно, вместо 11:00 по омскому времени он стартует лишь в 18:00, то есть с семичасовой задержкой.
Стоит отметить, что задержан также борт из Астаны, на котором планировалось осуществлять рейс из Омска в столицу Казахстана. Соответственно, причина переноса вылета кроется в позднем прибытии борта под рейс.
Примечательно, что длительная задержка по данному направлению за последнюю неделю фиксируется не впервые. Так, в минувшую субботу, 30 мая 2026, утренний рейс до Астаны не состоялся, его перенесли на следующие сутки.