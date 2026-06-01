Жители Амурска останутся без горячей воды в июне

Горячую воду отключат жителям Амурска в июне. Коммунальная услуга будет отсутствовать попеременно, по разным адресам, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».
— Подача горячего водоснабжения временна будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ на тепловых сетях СП «КТС», — проинформировали в администрации Амурска. — За период отключения горячей воды потребителям будет произведен перерасчет.
Первыми, у кого будет отсутствовать горячая вода, будут жители домов по проспекту Мира, 48, 50, 52Б, 56 и проспекту Октябрьский, 7А, 7Б, 7 В, 9, 9А, 9Б, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, а также пожарная часть № 23 и ООО «Ресурсы Албазино» — с 1 июня по 5 июня.
С 15 июня до 19 июня под отключения попадут жилые дома по проспекту Строителей, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 и проспекту Комсомольский, 19, 21, 23, а также школа-интернат, спальный корпус интерната, детский сад № 17.
С 22 июня до 26 июня горячей воды не будет в домах по проспекту Строителей, 52, 52А, 54 и проспекту Комсомольский, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, под отключение попадет детский сад № 52.
С 29 июня до 30 июня горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах по проспекту Победы, 1, 2, 3, 4, 13 и проспекту Комсомольский, 11, 13, 15, в детском саду № 14, в «Ростелеком».