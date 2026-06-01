Компенсацией за съеденную тигром собаку стала газовая плита

Житель Дальнереченского района Приморского края, у которого амурский тигр загрыз собаку, вместо нового животного попросил компенсировать убытки покупкой газовой плиты.
Центр «Амурский тигр» объяснил, что согласился на такой вариант и засчитал покупку плиты как возмещение ущерба. В организации уточнили, что пошли навстречу владельцу собаки в рамках действующей программы компенсаций. По словам мужчины, он завёл себе другую собаку сразу после того, как зверь убил прежнюю: ещё до завершения оформления документов по компенсации.
В Центре «Амурский тигр» напомнили, что программа компенсации действует для жителей ареала обитания хищника и создана затем, чтобы после нападения тигра у людей не возникало желания мстить животному. По данным организации, речь идёт о жителях Приморского и Хабаровского краёв, которые лишились домашних или сельскохозяйственных животных из‑за амурского тигра.
Представители центра подчеркнули, что программа носит негосударственный характер и реализуется как добровольная инициатива при поддержке компаний‑спонсоров. Внутренние документы Центра «Амурский тигр» закрепляют порядок, размеры и лимиты выплат, и эти правила не требуют согласования с другими структурами.
Согласно этим правилам, Центр «Амурский тигр» компенсирует ущерб вне зависимости от того, признали причиной нападения поведение животного или ошибки хозяина, который не обеспечил должный контроль за своей живностью.
Организация отдельно подчёркивает, что программа не предусматривает денежные выплаты: владельцам передают других животных либо предоставляют корма или вещи, сопоставимые с понесёнными потерями, при этом форма компенсации согласуется с пострадавшими.
На официальном сайте Центра уточняют, что ранее по этой программе людям передавали, в том числе, лошадей, коров, собак, а также корма и хозяйственные товары вроде дров, теплиц или техники, если об этом договаривались с владельцами погибших животных.