Жители Красноярского края не смогут развестись в День защиты детей

1 июня в отделах ЗАГСах Красноярского края проходит очередной день без разводов — вместо приема заявлений сотрудники будут приглашать супругов поговорить с психологами и семейными медиаторами.
Напомним, что региональный ЗАГС запустил социальную акцию «Скажем НЕТ разводам!» — теперь раз в месяц специалисты не будут регистрировать расторжения брака. Первое мероприятие состоялось в День святого Валентина, 14 февраля.
Цель акции — сохранение семейных уз и снижение числа бракоразводных процессов.
Профессиональные психологи будут ждать красноярцев в отделе ЗАГС Ленинского района (проспект «Красноярский рабочий», 36) с 10:00 до 13:00.