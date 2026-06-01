Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Красноярского края не смогут развестись в День защиты детей

1 июня проходит очередной день без разводов.

Источник: Комсомольская правда

1 июня в отделах ЗАГСах Красноярского края проходит очередной день без разводов — вместо приема заявлений сотрудники будут приглашать супругов поговорить с психологами и семейными медиаторами.

Напомним, что региональный ЗАГС запустил социальную акцию «Скажем НЕТ разводам!» — теперь раз в месяц специалисты не будут регистрировать расторжения брака. Первое мероприятие состоялось в День святого Валентина, 14 февраля.

Цель акции — сохранение семейных уз и снижение числа бракоразводных процессов.

Профессиональные психологи будут ждать красноярцев в отделе ЗАГС Ленинского района (проспект «Красноярский рабочий», 36) с 10:00 до 13:00.