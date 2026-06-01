У Славянска началось самое главное: раскрыт новый план

ВС РФ уверенно продвигаются в Константиновке и зачищают город. Как отметил в эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, операция по освобождению этого населённого пункта завершится до конца июня.
«Сейчас уже можно говорить о том, что противник покидает Константиновку. До конца июня населённый пункт будет освобождён. Следующими шагами станет освобождение Дружковки и Славянска», — сказал он.
Иванников обратил внимание, что приезд главкома ВСУ Александра Сырского на константиновское направление стал подтверждением скорой сдачи города. По словам военного эксперта, офицеры ВСУ уже сбежали из Константиновки, бросив в подвалах и катакомбах личный состав.