Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ММА Монсон поздравил директора пермского зоопарка с днём рождения

Знаменитый спортсмен пожелал Юлии Шитовой счастья и здоровья.

Боец ММА Джефф Монсон поздравил с днём рождения директора пермского зоопарка в видео, опубликованном в соцсетях.

«Юлия, привет, это Джефф Монсон. С днём рождения! Здоровья и счастья, с днём рождения, Юлия», — говорит спортсмен.

(function () { VK.Widgets.Post («vk_post_-139661725_31541», −139661725, 31541, 'EZrQLzcEC9OA0FRfG2iqkmpjVhxj'); }());

Директор пермского зоопарк Юлия Шитова отмечала день рождения 30 мая.

Джеффу Монсону 55 лет. Он родился в американском городе Сент-Пол. В 2013 году Монсон переехал в Россию и в 2018 году получил российское гражданство. Монсон выступал в смешанных единоборствах, грэпплинге и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.

В апреле этого года Монсон приезжал в Свердловскую область, чтобы понянчиться с медвежатами из реабилитационного центра. Один из медвежат был назвал в честь бойца ММА.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Пермском зоопарке родились малыши сразу в нескольких звериных семьях.