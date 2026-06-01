Боец ММА Монсон поздравил директора пермского зоопарка с днём рождения

Джеффу Монсону 55 лет. Он родился в американском городе Сент-Пол. В 2013 году Монсон переехал в Россию и в 2018 году получил российское гражданство. Монсон выступал в смешанных единоборствах, грэпплинге и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.