Боец ММА Монсон поздравил директора пермского зоопарка с днём рождения

Боец ММА Джефф Монсон поздравил с днём рождения директора пермского зоопарка в видео, опубликованном в соцсетях.
«Юлия, привет, это Джефф Монсон. С днём рождения! Здоровья и счастья, с днём рождения, Юлия», — говорит спортсмен.
Директор пермского зоопарк Юлия Шитова отмечала день рождения 30 мая.
Джеффу Монсону 55 лет. Он родился в американском городе Сент-Пол. В 2013 году Монсон переехал в Россию и в 2018 году получил российское гражданство. Монсон выступал в смешанных единоборствах, грэпплинге и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.
В апреле этого года Монсон приезжал в Свердловскую область, чтобы понянчиться с медвежатами из реабилитационного центра. Один из медвежат был назвал в честь бойца ММА.
