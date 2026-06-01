Более 270 саженцев деревьев и кустарников высадили в Иркутске за май 2026 года

IrkutskMedia, 1 июня. За прошедший месяц в Иркутске высадили более 270 саженцев деревьев и кустарников в рамках благоустройства и озеленения территорий. В мае жители областного центра приняли участие в 15 экологических акциях.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, кроме инициативных граждан в приведении площадок в порядок участвовали представители политических и общественных объединений, а также коллективы организаций.
За указанное время в парке в Солнечном появилось 50 свежих кустов сирени, ещё 30 сосен высадили там же, на набережной Ангары. В Лисихинском парке высадили 25 черёмух. В сквере у памятника маршалу Жукову теперь есть 25 новых пузыреплодников и 10 голубых елей. 2 голубых ели украшают и сквер возле драмтеатра им. Охлопкова. В этом же месте высадили 10 белых шиповников и 4 дерна. Остров Юность в мае обзавёлся 25 кустами рябин.
«Иркутяне активно откликаются на призыв сделать город зеленее и уютнее. Мы видим, что с каждым годом в акциях участвует все больше неравнодушных жителей, а высаженные деревья приживаются и радуют всех. Особой популярностью пользуются сирени и голубые ели», — отметил начальник отдела охраны окружающей среды Игорь Быченко.
На лето запланированы новые мероприятия по озеленению территорий. Заявки поступили на высадку более 200 саженцев.
Ранее агентство рассказывало, что в областном центре в уходящие дни весны наступила пора высадки цветов на городских клумбах. В этом году высадят 450 тысяч растений.