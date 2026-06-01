Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 270 саженцев деревьев и кустарников высадили в Иркутске за май 2026 года

Всего за прошедший месяц в областном центре прошло 15 экологических акций по благоустройству и озеленению территорий.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 1 июня. За прошедший месяц в Иркутске высадили более 270 саженцев деревьев и кустарников в рамках благоустройства и озеленения территорий. В мае жители областного центра приняли участие в 15 экологических акциях.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, кроме инициативных граждан в приведении площадок в порядок участвовали представители политических и общественных объединений, а также коллективы организаций.

За указанное время в парке в Солнечном появилось 50 свежих кустов сирени, ещё 30 сосен высадили там же, на набережной Ангары. В Лисихинском парке высадили 25 черёмух. В сквере у памятника маршалу Жукову теперь есть 25 новых пузыреплодников и 10 голубых елей. 2 голубых ели украшают и сквер возле драмтеатра им. Охлопкова. В этом же месте высадили 10 белых шиповников и 4 дерна. Остров Юность в мае обзавёлся 25 кустами рябин.

«Иркутяне активно откликаются на призыв сделать город зеленее и уютнее. Мы видим, что с каждым годом в акциях участвует все больше неравнодушных жителей, а высаженные деревья приживаются и радуют всех. Особой популярностью пользуются сирени и голубые ели», — отметил начальник отдела охраны окружающей среды Игорь Быченко.

На лето запланированы новые мероприятия по озеленению территорий. Заявки поступили на высадку более 200 саженцев.

Ранее агентство рассказывало, что в областном центре в уходящие дни весны наступила пора высадки цветов на городских клумбах. В этом году высадят 450 тысяч растений.