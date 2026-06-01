Более 270 саженцев деревьев и кустарников высадили в Иркутске за май 2026 года

За указанное время в парке в Солнечном появилось 50 свежих кустов сирени, ещё 30 сосен высадили там же, на набережной Ангары. В Лисихинском парке высадили 25 черёмух. В сквере у памятника маршалу Жукову теперь есть 25 новых пузыреплодников и 10 голубых елей. 2 голубых ели украшают и сквер возле драмтеатра им. Охлопкова. В этом же месте высадили 10 белых шиповников и 4 дерна. Остров Юность в мае обзавёлся 25 кустами рябин.