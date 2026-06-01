В Омской области губернатор поздравил жителей с Днём защиты детей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил жителей региона с Днём защиты детей. Праздник отмечается сегодня, 1 июня.
В своём обращении глава региона подчеркнул, что взрослые должны создавать условия, в которых дети смогут развиваться, заниматься любимыми делами и чувствовать себя счастливыми.
«Живём и работаем для того, чтобы дети могли учиться, заниматься спортом и творчеством, дружить, любить нашу Родину и всегда быть счастливыми!» — сказал Виталий Хоценко.
День защиты детей ежегодно отмечается в первый день лета. В Омске и районах области к этой дате проходят праздничные программы, концерты и семейные мероприятия.