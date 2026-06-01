Онищенко оценил риски бушующей в Нигерии холеры для россиян

Серьезная вспышка холеры в Нигерии унесла жизни как минимум 37 человек. Опасна ли инфекция для россиян — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, опасна ли вспыхнувшая в Нигерии вспышка холеры для россиян.

Напомним, ранее серьезную вспышку холеры зафиксировали в Нигерии. Она унесли жизни как минимум 37 человек. С начала мая в штате Борно на северо-востоке страны зарегистрировано более 3 тысяч случаев заражения.

Онищенко, комментируя этот инцидент, отметил, что в России ситуация находится под контролем.

«Россию еще в 80-е годы условно разделили на регионы по степени риска появления вспышки холеры. Первое место, конечно, занимают южные регионы, например, Астраханская область. Из Волги в Каспийское море сбрасывается все, что собирается в Тверской области, Московской, Ярославской и так далее. Наиболее опасные месяцы июнь, июль, август и сентябрь. В холодное время — исследования водоемов прекращаются», — пояснил врач.

По словам Онищенко, россиянам в настоящий момент не грозит вспышка холеры. Исследования в водоемах будут проводиться после того, как вода прогреется до 17 градусов.

Ранее врач Чернышова сказала, как защититься от лихорадки Западного Нила в РФ.