Комсомольчанин в интернете сбывал поддельную икру по цене красной

В Комсомольске-на-Амуре двое горожан купились на заманчивое объявление о продаже красной икры и остались с пластиковыми контейнерами, полными имитации. Один приобрёл четыре литра, второй — почти шесть, а общий ущерб превысил 48 тысяч рублей. Когда покупатели вернулись домой и вскрыли упаковку, сомнения в подлинности деликатеса заставили их отправиться прямиком в полицию.
Экспертиза подтвердила то, о чём потерпевшие уже догадывались: в обоих случаях под видом красной икры продавался водный биологический ресурс под названием «имитированная икра». Проще говоря, искусственная зернистая масса, которую опытный покупатель распознает сразу, но неопытный легко примет за натуральный продукт.
В мае оперативники уголовного розыска задержали продавца. Им оказался 55-летний местный житель, ранее не судимый и полностью признавший свою вину. Схема у него была простая и почти гениальная в своей наглости. Не имея постоянного заработка, мужчина разместил объявление на популярном сайте, а когда поступал звонок от покупателя, шёл в магазин, покупал имитированную икру, перекладывал её в контейнеры и выдавал за натуральный деликатес. Вырученные деньги он тратил на аренду жилья и продукты.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ущерб потерпевшим частично возмещён на сумму 19 200 рублей.
Расследование продолжается, и полицейские проверяют, не замешан ли фигурант в других похожих эпизодах. Вполне возможно, что контейнеров с имитацией по городу разошлось больше, чем известно на данный момент.