Комсомольчанин в интернете сбывал поддельную икру по цене красной

В мае оперативники уголовного розыска задержали продавца. Им оказался 55-летний местный житель, ранее не судимый и полностью признавший свою вину. Схема у него была простая и почти гениальная в своей наглости. Не имея постоянного заработка, мужчина разместил объявление на популярном сайте, а когда поступал звонок от покупателя, шёл в магазин, покупал имитированную икру, перекладывал её в контейнеры и выдавал за натуральный деликатес. Вырученные деньги он тратил на аренду жилья и продукты.