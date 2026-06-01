Как Национальный университет обороны укрепляет международные связи

По итогам обучения слушателям были вручены сертификаты об успешном освоении образовательной программы, передает DKNews.kz.
Торжественная церемония собрала представителей дипломатического корпуса, военных атташе и руководство военного вуза.
Сертификаты получили военнослужащие из США, Турции и Франции.
На церемонию вручения сертификатов были приглашены Посол США в Казахстане Джули Стаффт, военный атташе при посольстве Франции в Казахстане полковник Робер Аземан и военный атташе при посольстве Турции в Казахстане полковник Муждат Бекташ.
С приветственным словом к участникам обратился начальник Национального университета обороны генерал-майор Бауржан Абжанов.
Он поблагодарил преподавателей за высокий профессионализм и качественную подготовку слушателей.
«Языковая подготовка — неотъемлемая составляющая формирования современного военнослужащего. Она расширяет его профессиональные возможности, обеспечивает эффективное взаимодействие на международном уровне и способствует выстраиванию конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении и доверии», — подчеркнул он.
Первый военнослужащий США прошел обучение в вузе Казахстана.
Посол США Джули Стаффт поблагодарила руководство университета за организацию языковой подготовки и отметила важность подобных образовательных инициатив.
По ее словам, майор Эбигейл Блаунт стала первым военнослужащим Вооруженных сил США, прошедшим языковую программу в Национальном университете обороны Казахстана.
По мнению дипломата, этот шаг будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между странами в сфере военного образования и подготовки кадров.
Военные Турции и Франции изучали русский и казахский языки.
Интенсивный курс русского языка прошли военнослужащие Турции — старшие лейтенанты Демир Каан и Нусрет Кодор, сержант-мастер Сердар Бинзеофицер, а также офицер Вооруженных сил Франции майор Фредерик Галлуа.
Кроме того, трое военнослужащих Турции освоили программу по изучению казахского языка:
старший лейтенант Вахит Эльалмыш; старший лейтенант Мелих Балкаш; старший сержант Хусейн Эфе.
Все участники успешно завершили обучение и получили сертификаты.
Почему это важно.
Языковая подготовка остается одним из ключевых элементов международного военного сотрудничества. Знание языков помогает военнослужащим эффективнее взаимодействовать в ходе совместных учений, образовательных программ и международных мероприятий.
Для Казахстана подобные проекты также являются важным инструментом укрепления партнерских связей с зарубежными государствами и развития сотрудничества в сфере военного образования.