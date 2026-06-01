Партию афганского опия изъяли в Казахстане

В рамках совместной специальной операции МВД Казахстана и Кыргызстана в городе Шымкенте задержаны двое граждан Казахстана, у которых изъято около пяти кг наркотического средства «опий» афганского происхождения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Об этом передает портал Polisia.kz.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

«В настоящее время рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их деяний по совокупности преступлений за контрабанду наркотиков и участие в транснациональной организованной преступной группе», — отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

