Партию афганского опия изъяли в Казахстане

По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Об этом передает портал Polisia.kz.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
«В настоящее время рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их деяний по совокупности преступлений за контрабанду наркотиков и участие в транснациональной организованной преступной группе», — отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.
