В Красноярске первая неделя лета ожидается теплой и солнечной

В Красноярске первая неделя лета ожидается теплой. Об этом говорится в прогнозе погоды.
По данным Гисметео, в понедельник, 1 июня, днем воздух прогреется до +21.
Во вторник, 2 июня, ночью будет +8, днем +23.
В среду, 3 июня, ночью будет +7, днем +24.
В четверг, 4 июня, ночью прогнозируют +8, днем до +23.
В пятницу, 5 июня, в ночное время ожидается +9, днем +22, возможен дождь.
В целом погода будет ясная, солнечная, до выходных почти без осадков.
Напомним, что на выходных в Красноярском крае были сильные дожди.