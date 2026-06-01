Что нельзя делать со вкладами в банках до 19 июня

На фоне устойчивого замедления инфляционных процессов и заявлений представителей Государственной Думы аналитики прогнозируют высокую вероятность снижения ключевой ставки с текущих 14,5% до 13,5% годовых. Ожидание этого события диктует необходимость воздержаться от ряда привычных операций с депозитами в ближайший месяц.
В первую очередь, эксперты настоятельно не рекомендуют заключать долгосрочные договоры по текущим ставкам. Банковский сектор уже начал адаптироваться к грядущим изменениям, и доходность по новым годовым и более длительным вкладам, открытая сегодня, с высокой долей вероятности окажется выше той, что будет доступна на рынке после 19 июня.
Фиксация средств на длительный срок сейчас означает риск «запереть» капитал под падающий процент, упустив потенциально более выгодные краткосрочные предложения, которые финансовые организации могут запустить в качестве промо-акций непосредственно перед заседанием регулятора. Аналогично неразумным шагом является досрочное расторжение действующих высокодоходных депозитов.
Вклады, открытые в конце 2025 — начале 2026 года, по-прежнему предлагают рекордную доходность. При их закрытии до истечения срока вкладчик теряет практически весь накопленный процентный доход, который пересчитывается по ставке до востребования (0,01%). Вернуть подобную доходность на новом депозите в июне будет уже невозможно, что делает сохранение действующего договора экономически целесообразным даже при наличии свободных средств.
В текущих условиях особую важность приобретает опция пополнения вклада. Заключая договор без права довнесения средств, клиент лишает себя стратегического преимущества. Если ключевая ставка будет снижена, возможность пополнять вклад по старой, более высокой ставке станет ключевым инструментом для максимизации прибыли. Поэтому при выборе продукта следует отдавать предпочтение пополняемым депозитам.
Наконец, в офисах банков ожидается всплеск активности по продвижению комбинированных инвестиционных продуктов, маскируемых под «вклады с повышенной доходностью». Как правило, речь идёт о программах накопительного или инвестиционного страхования жизни. Подобные инструменты несут в себе скрытые риски: высокая доходность часто гарантируется лишь на малую часть капитала, основная сумма замораживается на длительный срок (от 3−5 лет), а государственная система страхования вкладов на них не распространяется.
В качестве альтернативы до прояснения позиции Центробанка рекомендуется использовать накопительные счета. Этот инструмент обеспечивает максимальную ликвидность и ежедневное начисление процентов, позволяя оперативно отреагировать на решение регулятора и переложить средства на более выгодный вклад после 19 июня.
Если же фиксация средств необходима в июне, следует обратить внимание на краткосрочные вклады сроком на 2−3 месяца. Банки часто предлагают по ним предельную доходность для удержания клиентской базы.
Для инвесторов с длинным горизонтом планирования (от 3−5 лет), желающих зафиксировать высокую доходность, альтернативой банковскому вкладу могут выступить государственные облигации (ОФЗ) с фиксированным купоном.